Ереван, , 09:15 — REGNUM Сотрудники полиции Азербайджана имеют основания досматривать иранские грузовики, которые движутся по дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на правительственном часе в парламенте страны.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в декабре 2020 года в результате договорённостей с Баку дал команду отвести подразделения ВС Армении на границу, соответствующую границе Советской Армении. По ней участок дороги Горис — Капан возле села Воротан находится на территории Азербайджана.

«Дорога Горис — Капан на этом участке в двух местах выходит за пределы Республики Армения или некогда Советской Армении. Именно из-за этого обстоятельства в известных районах появились известные нам трафареты и опорные пункты», — сказал Пашинян.

По его словам ранее с Баку договорились, что автомобили из Армении смогут беспрепятственно проезжать по этой дороге, но об иностранных грузовиках такого договора не было. По его словам, азербайджанская сторона вправе брать пошлину за проезд иностранных машин.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на азербайджанскую территорию. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.

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