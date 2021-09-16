ЮАР, 16 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье FatBoy Fab Works из города Найсна (ЮАР) представило модернизированный пикап Toyota Hilux, оснащенный мотором от седана Toyota Century. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети Facebook.

Motor1 Toyota Hilux с мотором V12

Стандартная версия Toyota Hilux оснащается трёхлитровым дизельным агрегатом. Тюнеры заменили его на мотор 1GZ-FE от Toyota Century.

Стоит отметить, что седан Century с двигателем 1GZ-FE выпускался с 1997 по 2017 год. Это было второе поколение модели.

Тюнеры получили пятилитровый мотор 1GZ-FE V12 и решили установить его на Hilux. Кроме того, к двенадцатицилиндровому агрегату добавили турбокомпрессоры Garrett GT35. Таким образом, мощность «движка» возросла с 276 л. с. до 540 л. с. Крутящий момент увеличился со штатных 481 Нм до 970 Нм.

Трансмиссия Hilux не изменилась. А вот оригинальные тормоза пикапа специалисты ателье в скором времени собираются модернизировать.

Напомним, в 2022 году компания Toyota планирует представить на авторынке серийную версию Hilux GR Sport.

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