Челябинск, 16 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Челябинск получил по нацпроекту «Экология» первые 15 автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Всего город получит 157 таких автобусов большого класса. Последняя поставка ожидается в конце сентября. Всего в городе будут ездить 47 автобусов «Волгабас» на сжиженном топливе и 110 ЛиАЗов на природном газе.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько лет власти обещают полностью обновить автобусный парк.