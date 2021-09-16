Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открыли в ночь на 16 сентября движение по развязке на Луганской-Объездной, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Ожидалось, что развязку откроют 15 сентября, однако работы продолжались до позднего вечера того же дня. Впрочем, согласно контракту, ремонт мог продлиться до конца месяца — на дате 15 сентября настаивал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Теперь можно сказать с уверенностью, что сезон дорожного ремонта в Екатеринбурге закончен на 98 процентов», — написал в Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ремонтных работ на развязке в городе усложнилось движение.