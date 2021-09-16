Чебоксары, 16 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Чувашии планируют привлечь специалистов для разработки транспортного планирования республики, уделив особое внимание пассажирским перевозкам в Чебоксарской агломерации. На данные цели предусмотрено 50 млн рублей. Соответствующая информация о проведении электронного открытого конкурса опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экологический транспорт

Заказчиком является республиканское казённое учреждение «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» (подведомственное министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии). Речь идёт о разработке документов транспортного планирования Чувашии и Чебоксарской городской агломерации.

Согласно техническому заданию, научно-исследовательская работа касается транспортного комплекса республики, включая дороги, объекты улично-дорожной сети населённых пунктов и инфраструктуры различных видов пассажирских перевозок (автомобильных, электрических, железнодорожных, водных, воздушных). Особое внимание будет уделено Чебоксарской агломерации, в состав которой входят Чебоксары, Новочебоксарск, Марпосадский, Цивильский и Чебоксарский районы.

«Целью является разработка проектов программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чувашской Республики на период до 2032 года, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом», — отмечается в документе.

Аналогичные проекты будут разработаны в отношении Чебоксарской агломерации.

Проектные работы будут идти в два этапа: с момента заключения контракта и до 15 декабря, а затем с 1 января по 15 июня 2022 года. Заявки рассмотрят 18 октября.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 50 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.