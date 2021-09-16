Благовещенск, 16 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Амурская область получила вторую в 2021 году партию новых высокопроходимых санитарных автомобилей «УАЗ». Для медучреждений области на деньги региона купили 53 машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе Амурской области.

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«Это самая большая партия санитарного автотранспорта за последние годы. Модернизация звена первичной медико-санитарной помощи — одна из важнейших задач, которые сегодня решает правительство области. Во многом эффективность первичного звена определяется уровнем оснащенности необходимым транспортом: чем быстрее смогут прибыть медики к пациенту, тем раньше окажут помощь», — отметил глава региона Василий Орлов.

По словам заместителя министра здравоохранения Приамурья Натальи Газдановой, автомобили помогут повысить доступность медпомощи в первую очередь для жителей Мазановского, Зейского и Сковородинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 20 автомобилей — УАЗы, «Нивы» и «Лады-Гранты» — были закуплены для больниц Амурской области на средства федерального бюджета и отправились в поликлиники области.