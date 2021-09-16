Токио, 16 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Внеочередная сессия японского парламента, в ходе которой народные избранники отдадут свои голоса за кандидатуру нового премьер-министра Японии, может пройти 4 октября. Об этом 16 сентября рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Кацунобу Като

«В настоящее время мы рассматриваем 4 октября в качестве возможной даты», — сказал он.

Кроме того, известно, что японский парламент будет голосовать за кандидатуру от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), при этом выборы нового лидера правящей в стране партии должны состояться в конце сентября.

Также известно, что на пост лидера ЛДП претендуют министр, ответственный за проведение в Японии вакцинации, Таро Коно, бывший глава МИД страны Фумио Кисида и экс-министр юстиции Санаэ Такаити.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек правительства Японии Кацунобу Като заявил, что баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей 15 сентября, схожи с теми, что испытывались в КНДР в 2019 году.