Черкесск, 16 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. На Карачаево-Черкесию надвигаются сильные ливни с грозами и градом. Из-за неблагоприятного погодного прогноза МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.

65.mchs.gov.ru Ливень

«МЧС предупреждает: 16 и 17 сентября местами по КЧР ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом. На реках подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства и разосланном на номера телефонов жителей республики.

В спасательном ведомстве предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением отдельных низменных участков местности в населенных пунктах, сходом селей в горах и повреждением дамб.

Сильные дожди в Гидрометцентре спрогнозировали и для соседей Карачаево-Черкесии — Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.