Красноярск, 16 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 355 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 111 100. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Минусинск и Емельяновский район.

Из 355 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 69 (темп прироста 0,2%), в Минусинске — 22 (0,5%), в Норильске — 21 (0,4%), в Ачинске — 19 (0,3%), в Дивногорске — 14 (0,7%), в Сосновоборске — 14 (0,7%), в Лесосибирске — 13 (0,5%) и в Енисейске — 12 (0,8%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском 17 (0,7%), Богучанском — 16 (0,7%), Кежемском — 14 (1,0%), Берёзовском — 13 (0,6%) и Сухобузимском 13 (1,3%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 2521 человек, снято с наблюдения — 3089. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 29 091 (-668) человек.

За последние сутки в регионе проведено 9199 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 607 427.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ачинске Красноярского края двух медицинских работников заподозрили во внесении в базу ЕГИС и в сертификат о прививках фиктивных сведений о вакцинации.