Лиссабон, 16 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Амстердамский «Аякс» одержал победу над лиссабонским «Спортингом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Аякса» нападающий Себастьен Аллер забил четыре гола и оформил покер. Ещё один мяч забил форвард Стивен Бергёйс.

Во втором туре «Аякс» примет на своём поле турецкий «Бешикташ», а «Спортинг» на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 28 сентября.

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