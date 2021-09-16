Красноярск, 16 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Красноярский краевой суд 16 сентября на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор в отношении Константина Найбауэра. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

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Найбауэр обвинялся по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

«Прокуратура края с вынесенным приговором не согласна, после его получения будет принято решение о его обжаловании», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе Константин Найбауэр известен как Костя Канский. Он обвинялся в том, что с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к так называемым «ворам в законе».