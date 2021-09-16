* запрещённая в России организация

16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В происходящем сейчас в Афганистане нет ничего необычного. Там постоянно идет межклановая и межплеменная война. Переходное правительство, состав которого вызвал недовольство двух афганских лидеров, – временная структура. Реальное распределение власти начнется с созывом совета племенных старейшин Лойя Джирги, который и определит реальную расстановку сил в стране.

Станислав Тарасов, , 12:20 — REGNUM Эксперты предполагали, что внутри пришедшего к власти в Кабуле движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рано или поздно начнется внутренняя борьба за власть. Они исходили из представлений о том, что сама группировка является неоднородной. Но все их суждения сводились к тому, что «битва» начнется между лидерами фракций, олицетворяющих разные видения внутренней и внешней политики страны.

Афганистан Jana

Эксперты ограничились анализом отношений между теми, кто выдвигал вперед ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предполагал его дальнейшую экспансию в сторону Средней Азии, Ирана и Китая и создание исламского халифата, и теми, кто считал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничится в своих действиях исключительно общепризнанными национальными границами Афганистана. Предлагаемая схема позволяла экспертам все расставлять «по полочкам», предполагать как фактор альянса между различными группировками внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и возможность вероятного между ними противостояния. Наконец, она допускает и возможность манипулирования этими процессами со стороны заинтересованных внешних сил с целью направить ход событий в желательную для них сторону. С этой точки зрения состав первого после прихода к власти в Кабуле правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приобретал принципиально важное значение.

Пулеметная точка. Афганистан Dennis2775

Вот почему повышенный интерес вызвали сообщения о том, что во время обсуждения организационных вопросов работы нового кабинета министров Афганистана в президентском дворце Кабула между одним из основателей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вице-премьером Абдул Гани Барадаром и Рахманом Хаккани, министром по делам беженцев и видным представителем «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла драка. При этом ВВС утверждает, что «настоящий корень разногласий — спор о том, кого считать главным архитектором победы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Согласно этим данным, Барадар утверждал, что приход движения к власти — это заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией. Однако представители «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают, что все решили их военные успехи. Градус дискуссии даже спровоцировал слухи о том, что Барадар убит.

Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что вице-премьер находится в безопасности, но дают противоречивые сведения о том, чем он сейчас занят. То есть налицо раскол на две фракции. Одну возглавляет бывший главный переговорщик с США Барадар. Другую — один из лидеров «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хаккари. При этом в тени остается Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике, но считается политическим, военным и религиозным руководителем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Барадар обозначается как сторонник умеренности дипломатии, Хаккари — силового решения проблем. И многие сходятся во мнении, что раскол произошел не без активного участия внешних сил: определенную роль тут сыграл Пакистан, напрямую контролирующий, правда, только часть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этой связи обращает на себя внимание то, что в Катаре накануне объявления состава временного правительства Афганистана проходили переговоры саудовского принца Турки бин Фейсал Аль Сауда, который в 1970—1990-х годах возглавлял королевскую службу внешней разведки, с Барадаром и муллой Мухаммадом Якубом. Есть признаки и того, что активную роль в происходящих событиях играют Турция и Иран, выстраивающие новую региональную политику с учетом афганского фактора. Похоже, что эти страны пытаются подготовить определенные силы в Афганистане, а точнее среди «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к признанию их режима правомерным и полноценным субъектом международных отношений и «прощупывают почву» для реализации этого варианта развития событий. По мнению британской газеты The Guardian, ставка при этом делается не только на Барадара, но и на Ахундзаду.

Абдул Гани Барадар U.S. Department of State

Интриги, интриги, но в происходящем нет ничего необычного. В Афганистане постоянно идет межклановая и межплеменная война. Переходное правительство, состав которого вызвал недовольство двух афганских лидеров, — временная структура. Реальное распределение власти начнется с созывом совета племенных старейшин Лойя Джирги, который и определит реальную расстановку сил в стране.

* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)