Варшава, 16 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Правительство Польши приняло новую программу по модернизации школ «Лаборатория будущего». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В рамках этой программы, предназначенной для модернизации школ, учебные заведения будут получать деньги, в частности, на покупку 3D-принтеров, роботов, фотоаппаратов и другого современного оборудования», — сообщил министр.

По словам Чарнека, программа будет действовать два ближайших года. За это время правительство выделит школам один миллиард злотых (около 222 миллионов евро) на закупку современного оборудования. Учебные заведения, чтобы получить эту помощь, должны будут подать заявки и принят участие в конкурсе.

«Помощь будет направлен на создание лабораторий будущего, на современное оборудование в школах, которое будет служить развитию практических навыков наших детей. Это крупнейшая государственная программа такого типа в польских школах, модернизирующая польскую науку», — заключил чиновник.