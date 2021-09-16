Москва, , 08:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в заседании лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в Душанбе.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Напомним, несколько дней назад глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Сам российский лидер, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, здоров.

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Ожидается, что главной темой сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ станет ситуация в Афганистане. По итогам саммита планируется принять декларацию, а также подписать ряд документов. Лидеры также рассмотрят бюджет организации на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран-членов организации начали прибывать в Душанбе 15 сентября. Одним из первых прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.