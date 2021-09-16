Благовещенск, 16 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока остаётся проблемой материально-техническое состояние учреждений образования. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы в поселке Северка

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«Конечно, у сферы общего образования на Дальнем Востоке есть целый ряд проблем, но особенно хотелось бы отметить материально-техническое состояние зданий школ. Из общего количества зданий школ (5470), капитального ремонта требует 20% (1092). По этому показателю ДФО опережает среднероссийский показатель в два раза», — отметил Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что к 2024 году количество школ ДФО, требующих капитального ремонта, необходимо сократить вдвое. Эти меры необходимо предпринять в рамках исполнения указа президента РФ о социально-экономическом развитии Дальнего Востока.

Только в Амурской области необходимо провести к этому сроку капитальный ремонт 70 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо провести капитальный ремонт более одной тысячи дальневосточных школ и создать 21,5 тыс. учебных мест.