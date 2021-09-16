Селенгинский район, Бурятия, 16 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В селе Ёнхор Селенгинского района Бурятии прорвало защитную дамбу. Ширина прорыва достигает 10 метров, сообщили в группе «Селенга-инфо.24/7».

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На место происшествия выехали замглавы минприроды республики Наталья Тумуреева, начальник отдела регулирования водопользования и водного хозяйства ведомства Евгения Маковеева, а также глава района Станислав Гармаев.

К настоящему времени обследовано 6 км дамбы. Дано поручение определить стоимость и перечень аварийно-восстановительных работ, которые будут переданы в министерство природных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни паводковая ситуация в республике стабилизируется. В связи с этим в столице Бурятии Улан-Удэ снято круглосуточное дежурство штаба на Левом берегу.

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