Душанбе, , 08:56 — REGNUM Беспрецедентные меры безопасности предприняты в столице Таджикистана Душанбе, принимающей саммиты ОДКБ и ШОС. Сотрудники силовых ведомств дежурят круглосуточно, сообщает 16 сентября ТАСС.

Душанбе Rjruiziii

Для обеспечения безопасности мероприятий, в которых будут участвовать главы государств, привлечены несколько тысяч силовиков. Все стратегически важные объекты и места проведения встреч охраняются круглые сутки, это в том числе аэропорт, гостиницы и маршруты передвижения правительственных кортежей.

«В Душанбе для охраны общественного порядка работают милицейские патрули, используются служебные собаки», — говорится в сообщении.

Посты на въезде в город усилены, жителей Таджикистана попросили не приезжать в столицу без необходимости. Ранее население предупредили о перекрытии основных проспектов и улиц в дни саммитов.

Как сообщало ИА REGNUM, сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и юбилейный 20-й саммит ШОС назначены в Душанбе на 16 и 17 сентября. В Таджикистане в частности ждут руководителей Армении, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Узбекистана, Белоруссии, Ирана, Туркмении, а также руководителей ШОС. Лидеры России, Индии, Китая, Монголии и генеральный секретарь ООН будут участвовать в удалённом формате. Обсуждаться будет ситуация в Афганистане.

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