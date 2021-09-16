Пермь, 16 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Перми стартует новый этап реализации проекта «Наземное метро». На участке железной дороги между станциями Пермь II и Левшино через Пермь I с 17 сентября начнут курсировать поезда, сообщает краевой минтранс.

Permkrai.ru Железная дорога

До конца сентября власти планируют включить участок между станциями Пермь I и Левшино в большинство действующих маршрутов, соединив городские поезда. Это позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров, пользующихся железнодорожным транспортом в пределах Пермской городской агломерации.

До конца 2021 года в пределах агломерации прогнозируют увеличение пассажиропотока на 15%. Наземного метро воспользуются еще порядка 320 тыс. жителей, которым ранее этот вид транспорта по разным причинам не подходил.

Добавим, об идее создания наземного метро в Перми губернатора Дмитрий Махонин заявил президенту РФ Владимиру Путину летом 2020 года. Проект предусматривает организацию транспортного железнодорожного кольца диаметром примерно 42 км, которое свяжет между собой левобережную и правобережную части Перми, пригород и города-спутники с краевой столицей. Первым этапом реализации проекта стал запуск движения электропоездов «Ласточка» между Пермью и городом-спутником Краснокамск.