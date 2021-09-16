Милан, Италия, 16 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над миланским «Интером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

RonnyK «Реал Мадрид»

Единственный гол в матче забил нападающий «Реала» Родриго после передачи полузащитника Эдуарду Камавинги.

Во втором туре «Реал» примет на своём поле «Шериф», а «Интер» на выезде сыграет с «Шахтёром». Матчи пройдут 28 сентября.

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