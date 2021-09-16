Пекин, 16 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Компания Haval представила на китайском авторынке внедорожник H9 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Haval Haval H9 2022 модельного года

Стоит отметить, что публичный показ новинки состоялся в конце лета текущего года на автомобильной выставке в Чэнду.

Отличительной особенностью обновленной модели стала новая радиаторная решётка с вертикальными элементами, которая, как сообщает автопроизводитель, напоминает «струящийся водопад». Кроме того, модернизированный Haval H9 имеет иные бамперы и обновленные блоки противотуманных фар.

Внутри внедорожника появилась переработанная передняя панель с большим сенсорным экраном мультимедиа, а также новый блок управления климат-контролем, цифровая приборная панель и другие дефлекторы системы вентиляции.

Под капотом новинки стоит турбированный двигатель на два литра мощностью 224 л. с., который идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод у модели предусмотрен 4×4.

Стоимость нового Haval H9 на китайском авторынке начинается от 214 800 юаней (от 2,4 млн рублей). Ожидается, что на авторынке России модель появится в начале 2022 года.

Ранее в сети были обнародованы первые снимки гибридного кроссовера H6 HEV, у которого появится новая радиаторная решетка и оптика.

Читайте также: В Китае представили кроссовер Haval H6S