Южно-Сахалинск, 16 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Корсакове 16 сентября встретили теплоход «Павел Леонов», который прибыл к островному региону по Северному морскому пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Новый теплоход будет курсировать между Сахалином, Итурупом, Кунаширом и Шикотаном.

Судно рассчитано на 146 пассажиров, 24 грузовых контейнера и шесть легковых автомобилей. На борту имеются три каюты для матери и ребёнка и одна для инвалидов.

На теплоходе имеется медкабинет, столовая, помещение для хранения багажа, и даже тренажёрный зал, бар и сауна с бассейном.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход «Адмирал Невельской» 22 мая отправился из Корсакова в свой первый технический рейс. 24 мая он пришвартовался в порту Южно-Курильска.