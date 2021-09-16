Москва, 16 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Более 1 млрд рублей привлекли стартапы компаний, принимавших участие в конкурсах Московского инновационного кластера (МИК). Об этом 16 сентября сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

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По её словам, из 2,5 тысячи компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах кластера, отбор прошли более 250.

«В результате финалисты запустили свыше 150 пилотных проектов вместе с лидерами рынка — партнерами мероприятий. Сумма привлеченных их стартапами инвестиций уже превышает миллиард рублей», — сказала Сергунина.

МИК проводит технологические конкурсы для бизнеса с 2020 года.