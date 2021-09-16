Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Югре выявили нарушения в работе ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети» в ходе контроля подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2020—2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Иван Шилов REGNUM Энергетика

Выявлено 104 нарушения обязательных требований в сфере электроэнергетики, 21 из них было устранено в ходе проверки. Установлено, что в электроустановках не разрабатываются противоаварийные мероприятия, не обеспечено содержание оборудования в состоянии эксплуатационной готовности, условия надёжной работы силовых трансформаторов электросетевых объектов. Кроме того, фундаменты зданий электросетевых объектов не защищены от попадания воды, а также не выполняется комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений.

По результатам проверки в отношении юридического лица и шести должностных лиц ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети» возбуждены дела об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ («Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо‑ и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки»).