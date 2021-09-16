Пенза, 16 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Две библиотеки Пензенской области вошли в число победителей конкурсного отбора среди субъектов РФ на модернизацию учреждений в 2022 году. Как сообщает пресс-служба минкультуры и туризма Пензенской области, в число победителей в номинации «центральные библиотеки» вошла межпоселенческая центральная районная библиотека Никольского района, а в номинации «малые библиотеки» — Богословский филиал МБУК межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района.

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Из федерального бюджета в целях реализации нацпроекта «Культура» в 2022 году в Пензенскую область на создание двух модельных муниципальных библиотек направят 15 млн рублей.

В Пензенской области по нацпроекту уже создано три библиотеки нового поколения — межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т. З. Семушкина Лунинского района, Махалинская сельская библиотека Кузнецкого района и библиотека № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Пензе.

В текущем году в регионе планируют открыть еще три модельные библиотеки: в Колышлейском, Мокшанском и Сосновоборском районах.

ИА REGNUM напоминает, в одной из самых больших библиотек Пензы модернизировали читальный зал и абонемент общей площадью 423 квадратных метра. Сумма расходов составила более 10 млн рублей, из них 5 млн — федеральные средства, еще 5,5 млн рублей было выделено из муниципального бюджета. Кроме этого, привлекли спонсорские средства.

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