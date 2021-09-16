Абакан, 16 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Ещё девять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в региональном правительстве.

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По данным республиканского оперштаба, умерли пять женщин (61 год, 64 года, 72 года, 72 года, 81 год) и четверо мужчин (55 лет, 65 лет, 70 лет, 70 лет).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 667 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 19 599 человек.