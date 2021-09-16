Ульяновск, 16 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Мошенники придумали новый способ хищения данных граждан под видом службы поддержки сайта госуслуг, жертвами стали двое ульяновцев. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Правоохранители отмечают, что 14 сентября в полицию обратились двое ульяновцев, ставшие жертвой мошенников. В ходе разбирательств установлено, что афериста действовали по одной схеме.

«Представлялись сотрудниками службы поддержки сайта госуслуг и уверяли во взломах аккаунтов, после чего запрашивали поступившие через смс данные для входа в личный кабинет, передача которого якобы обеспечит безопасность аккаунта», — говорится в сообщении.

По данным полиции, чтобы окончательно усыпить бдительность пострадавших, они подключали якобы правоохранителей, заменяя при помощи спецпрограмм свои номера на реальный телефонный номер дежурной части УМВД.

В результате на двоих жителей были оформлены кредиты на общую сумму 540 тыс. рублей.

В полиции напоминают, что сотрудники технической поддержки портала госуслуг не запрашивают пароли к личным аккаунтам пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники якобы от имени «Госуслуг» рассылали гражданам письма о том, что их якобы открепили от поликлиники и предлагали пройти регистрацию на сайте-двойнике с заполнением анкеты и уплатой пошлины.