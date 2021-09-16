Тбилиси, 16 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Некоторые представители оппозиции Грузии обсуждают возможную «провокацию» в отношении властей страны. Об этом 15 сентября заявил на брифинге председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

По его словам, из чатов оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) якобы просачивается информация, что там заявляют о необходимости резонансного поступка Он якобы должен превзойти по накалу смерть оператора оппозиционного канала «Пирвели» Лексо Лашкарава, который скончался в июле после того, как его избили на акции противников пропаганды ЛГБТ.

«Особого внимания заслуживает разговор о тяжёлой провокации, который в последнее время все активнее протекает в радикальной оппозиции. «Нужна жертва», «Нам нужен Лексо Лашкарава в квадрате» — это фразы из разговоров и чатов «Национального движения» и его молодёжного крыла», — сказал Кобахидзе.

По его словам в чатах якобы пишут, что на содержание своего телеканала уходит гораздо больше денег, чем стоит киллер, и якобы предлагают его заказать.

Кобахидзе подчеркнул, что, несмотря на приближающиеся выборы, представители «радикальной» оппозиции почти не занимаются предвыборной кампанией и не проводят встреч с избирателями. По мнению лидера «Мечты», в ЕНД выбрали тактику «искусственной поляризации политических процессов» в стране.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны покажут отношение к «Мечте». Если партия наберёт менее 43%, оппозиция будет требовать проведения досрочных выборов в парламент.