Вашингтон, 16 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из гражданских лиц достиг орбиты высотой 585 км. Это рекордная высота для пилотируемого корабля, говорится в сообщении на сайте компании SpaceX.

Official SpaceX Photos Пилотируемый Dragon

«Dragon и экипаж миссии Inspiration4 достигли круговой орбиты 585 км, что стало рекордом высоты для Dragon», — указано в сообщении компании.

Ранее пилотируемый корабль поднимался на столь высокую орбиту в 2009 году. Это был шаттл Atlantis, экипаж которого в рамках миссии STS-125 выполнил обслуживание космического телескопа Hubble. В апогее орбита телескопа достигала 578 км. Международная космическая станция (МКС) находится на высоте примерно 420 км над Землёй.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск Crew Dragon состоялся 15 сентября на мысе Канаверал в штате Флорида в 20:03 по времени Восточного побережья США (03:03 мск 16 сентября). На орбиту его вывела ракета-носитель Falcon 9. Впервые все члены экипажа — гражданские лица. Это врач Хейли Арсено, профессор геологии Сайен Проктор, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски и миллиардер Джаред Айзекмэн, который оплатил полёт. На орбите они проведут около трёх суток.

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