Сеул, , 08:44 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 15 сентября телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги Южной Кореи и Великобритании Korean Culture and Information Service

По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двусторонних отношений, меры борьбы с изменением климата и ситуацию в регионе, а также договорились об расширении и укреплении сотрудничества путем активизации обменов на высоком уровне.

Чон Ый Ён также выразил уверенность в успешном проведении сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в ноябре в Великобритании, а также пообещал активно сотрудничать в данном вопросе.

Главы МИД Южной Кореи и Британии также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и Афганистане.