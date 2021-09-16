Сеул, 16 сентября 2021, 08:44 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 15 сентября телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили пути развития двусторонних отношений, меры борьбы с изменением климата и ситуацию в регионе, а также договорились об расширении и укреплении сотрудничества путем активизации обменов на высоком уровне.
Чон Ый Ён также выразил уверенность в успешном проведении сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая состоится в ноябре в Великобритании, а также пообещал активно сотрудничать в данном вопросе.
Главы МИД Южной Кореи и Британии также обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и Афганистане.