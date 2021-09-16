Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Соединённые Штаты гарантируют Литве свою поддержку в условиях региональных вызовов, с которыми сталкивается Вильнюс, а также и в отношениях страны с Китаем. Об этом на встрече с главой МИД Литвы Габриэлюусом Ландсбергисом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Госсекретарь подчеркнул решительную солидарность США с нашим союзником по НАТО и партнёром по ЕС Литвой в условиях, когда она сталкивается с геополитическими вызовами региональной стабильности, безопасности и экономическому процветанию», — сообщается в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса, опубликованное на сайте американского Госдепа.

По его словам, Блинкен также «подтвердил решительную поддержку Литвы со стороны США перед лицом попыток принуждения со стороны КНР».

Кроме того, Блинкен и Ландсбергис обсудили «партнёрство в поддержку белорусского демократического движения», а также усилия по оказанию Литве помощи в повышении устойчивости цепочки поставок и расширении двустороннего экономического сотрудничества.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства коммерции КНР заявил, что Литве следует прекратить ошибочные действия в отношении Китая, связанные с Тайванем.