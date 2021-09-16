В Хабаровском крае задержан пассажир автомобиля, задавившего полицейского
Благовещенск, 16 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали мужчину, которого подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков. Он был пассажиром в автомобиле, на котором хабаровчанин задавил полицейского УМВД по Амурской области Вячеслава Шевалье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе ведомства.
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Мужчина, как предполагается, оставил на месте аварии пакет, в котором находились банки с маслом каннабиса. Полицейские считают что пассажир автомобиля мог выбросить наркотики из машины в тот момент, когда водитель задавил сотрудника МВД Амурской области. О пассажире также известно, что он был неоднократно судим.
Как сообщало ИА REGNUM, инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области, лейтенант полиции Вячеслав Шевалье погиб при исполнении своих служебных обязанностей 11 сентября в архаринском районе Приамурья. Инспектор остановил автомобиль для проверки информации о причастности водителя к преступной деятельности. Управлявший машиной мужчина дал по газам, когда полицейский подошёл к автомобилю. Сотрудник ДПС от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места происшествия.