Благовещенск, 16 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали мужчину, которого подозревают в осуществлении незаконного оборота наркотиков. Он был пассажиром в автомобиле, на котором хабаровчанин задавил полицейского УМВД по Амурской области Вячеслава Шевалье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе ведомства.

Yaroslavl.sledcom.ru Задержанный

Читайте также: В Приамурье при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский

Мужчина, как предполагается, оставил на месте аварии пакет, в котором находились банки с маслом каннабиса. Полицейские считают что пассажир автомобиля мог выбросить наркотики из машины в тот момент, когда водитель задавил сотрудника МВД Амурской области. О пассажире также известно, что он был неоднократно судим.

«При содействии коллег из Хабаровского края оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время он этапируется в Амурскую область для проведения следственных действий», — отметили в УМВД Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области, лейтенант полиции Вячеслав Шевалье погиб при исполнении своих служебных обязанностей 11 сентября в архаринском районе Приамурья. Инспектор остановил автомобиль для проверки информации о причастности водителя к преступной деятельности. Управлявший машиной мужчина дал по газам, когда полицейский подошёл к автомобилю. Сотрудник ДПС от полученных травм скончался, а водитель скрылся с места происшествия.