Москва, 16 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 20 лесных пожаров на общей площади 37 226 га. Об этом 16 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

ИА REGNUM Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.09.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 20 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 37 226 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Воронежской, Оренбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской и Сахалинской областей, а также в Республиках Алтай и Якутия, и в Башкирии.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 19 лесных пожаров на общей площади 128 353 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 745 человек, 176 единиц техники и четыре воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 25 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Пензенской области представители лесной отрасли в преддверии профессионального праздника получили награды и ключи от новой противопожарной техники.