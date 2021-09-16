Рим, , 08:42 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда по время своего выступления на саммите глав стран ЕС, который 15 сентября прошел в Риме, призвал Евросоюз укрепить сотрудничество и взаимодействие с НАТО. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Анджей Дуда отметил, что для того, чтобы «Европейский союз сохранил сильные позиции на международной арене, он должен, среди прочего, укреплять свои собственные ресурсы, а также сохранить способность действовать и обороняться в сотрудничестве с Североатлантическим пактом, а не отдельно или даже против него».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Риме состоялась встреча глав государств Европейского союза. Она была посвящена обсуждению будущего европейского сообщества, а также решению возникающих в организации противоречий между её членами.