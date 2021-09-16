Рим, 16 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда по время своего выступления на саммите глав стран ЕС, который 15 сентября прошел в Риме, призвал Евросоюз укрепить сотрудничество и взаимодействие с НАТО. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Анджей Дуда отметил, что для того, чтобы «Европейский союз сохранил сильные позиции на международной арене, он должен, среди прочего, укреплять свои собственные ресурсы, а также сохранить способность действовать и обороняться в сотрудничестве с Североатлантическим пактом, а не отдельно или даже против него».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Риме состоялась встреча глав государств Европейского союза. Она была посвящена обсуждению будущего европейского сообщества, а также решению возникающих в организации противоречий между её членами.