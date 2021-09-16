Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Верхней Пышме (Свердловская область) зафиксировали случай столбняка у пятилетнего ребёнка, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Minrex.gob.cu Вакцинация

Впервые за 17 лет на Среднем Урале зарегистрирован случай данного заболевания. Ребёнок не был привит, так как родители отказались от вакцинации «по идеологическим соображениям».

Мальчик получил травму при падении с велосипеда (ссадины колен), но родители не стали обращаться за медпомощью. Ребёнок несколько месяцев лежат в стационаре, в том числе в отделении интенсивной терапии. Пациента подключили к ИВЛ, он был в медикаментозной коме. Мальчика удалось спасти, но у него сейчас имеются «серьезные неврологические нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в регионе начали сезонную вакцинацию от гриппа.