Москва, 16 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В августе 2021 года российский авторынок занял вторую строчку по продажам новых автомобилей в рейтинге крупнейших авторынков Европы. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

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В последний месяц лета 2021 года в России было реализовано 114 130 экземпляров авто (с учетом сегмента легких коммерческих машин).

Первое место по продажам новых авто в Европе занимает Германия. На немецком авторынке за отчетный период было реализовано 193 307 автомобилей, что на 23% меньше прошлогоднего результата продаж.

Россия второй месяц подряд занимает в данном рейтинге второе место. Тройку лидеров замыкает Франция с результатом в 88 066 проданных машин. Здесь наблюдается снижение продаж на 15%.

На четвёртом и пятом местах соответственно оказались Великобритания (68 033 ед.; — 22%) и Италия (64 689 ед.; — 27,3%). В Испании по итогам августа было продано 47 584 новых авто — на 28,9% меньше, чем год назад.

Напомним, с начала 2021 года по август включительно спрос на автомобили иностранных марок на вторичном рынке России вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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