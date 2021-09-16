Ижевск, 16 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 сентября прививку от коронавируса сделали 381 522 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 316 903 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие двое суток вакцинировались 3133 жителя республики. 2581 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 36 190 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 1676 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в регионе провели 1 643 192 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6301 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 3123 исследования.

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