Воронеж, 16 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. При нападении неизвестного на районный отдел полиции в г. Лиски Воронежской области ранен один полицейский. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Сегодня в 05:30 (совпадает с мск — ред.) в г. Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время принимаются меры к задержанию напавшего на правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября стало известно, что в Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего и 18-летнего жителей республики по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») и по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»).