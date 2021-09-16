Ижевск, 16 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 сентября провели 1 643 192 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы Лабораторные исследования

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6301 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 3123 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 10 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1789 человек.

Читайте также: От COVID-19 скончались ещё 10 жителей Удмуртии