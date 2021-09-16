Магадан, 16 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Магаданская область в 2021 году получит три автобуса для перевозки учеников от дома до школы и обратно. Ожидают две «Газели» вместимостью 10−12 и 13−20 человек, а также «ПАЗ», рассчитанный на 31 пассажира. Северная комплектация автобусов подразумевает утепление обшивки, двойные стекла на окнах и дополнительную систему подогрева салона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Правительство Новосибирской области Школьные автобусы

Читайте также: Оренбуржье обновляет автопарк сельских школ и больниц

На данным момент в муниципалитетах школьников развозят 24 автобуса, и этого количества достаточно, чтобы полностью закрыть потребность. Новые автобусы заменят те, у которых срок службы более 10 лет.

«Газели» отправят в поселки Армань и Ягодное, «ПАЗ» заменит старый автобус в Магадане.

До конца года Колыма получит 19 автомобилей скорой медицинской помощи, которые также исполнены в северной комплектации.

Как сообщало ИА REGNUM, Оренбургская область получит 20 новых машин скорой помощи и 76 школьных автобусов.