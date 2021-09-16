Шилка, Забайкальский край, 16 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Забайкальский край, переживший летом 2021 года три волны паводка, прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня, 16 сентября, он ознакомился с ходом восстановительных работ в городе Шилка и встретился с местными жителями.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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«Правительство Российской Федерации выделит средства для восстановления и ремонта жилья в Забайкальском крае. Пострадавшим людям будет предоставлен выбор — или получить деньги и приобрести квартиру, или построить дом», — отметил Юрий Трутнев.

Губернатору Забайкальского края Александру Осипову поручено взять ситуацию под личный контроль и организовать работе по доведению выделенных федеральных средств до пострадавших граждан не позднее двух дней после получения средств регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. В Шилкинском районе были затоплены значительная часть города Шилка, сельские поселения Новоберезовское, Богомягковское, Верхнехилинское. От паводков пострадало 5,5 тысячи человек (14% населения района). Социальные выплаты по 10 тысяч рублей получили 5488 жителей Шилкинского района, по 50 тысяч рублей 623 человека (включая 621 жителя Шилки), по 100 тысяч рублей 1339 жителей Шилки.

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