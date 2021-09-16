Москва, 16 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Москве документы детей, поступающих в школы и детские сады, полностью переводят в электронный формат и будут оформлять по единому стандарту, сообщается на портале мэра столицы.

Александра Майер ИА REGNUM Первоклассники

Это удобно, потому что при переходе из одной школы в другую электронное личное дело ребёнка автоматически можно будет передать в новую организацию.

Для детей, которые уже посещают детские сады или учатся в школе, перевод личных дел в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года. Отмечается, что доступ к данным ребенка имеют только администрация школы и классный руководитель.

ИА REGNUM ранее сообщало, бумажные медицинские карты дошкольников и первоклассников переведены в электронный вид.

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