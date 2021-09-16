Чебоксары, 16 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Чувашии в городе Шумерле местный житель обвиняется в нападении с ножом на директора управляющей компании, который получил лёгкие ранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Правоохранители установили, что нападение было совершено вечером 15 июля 2021 года перед подъездом одного из жилых домов в Шумерле, на тот момент обвиняемый был пьян.

В день происшествия проводилось общее собрание собственников жилья. В ведомстве считают, что злоумышленник, недовольный тем, что директор управляющей компании игнорирует его высказывания, зашёл в квартиру за ножом и напал на мужчину, нанеся ножевое ранение в грудь.

В результате мужчина получил повреждения, квалифицирующиеся как «лёгкий вред здоровью».

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений»). Материалы переданы в Шумерлинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Канашском районе Чувашии вынесен приговор 38-летнему мужчине, который угрожал вилами правоохранителям. Ему назначен условный срок.

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