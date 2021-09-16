Ижевск, 16 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 10 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 15 летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 37, 44, 59, 85 и 95 лет, а также мужчины в возрасте 57, 65, 69, 80 и 85 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1789 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в регионе выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 228 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 50 201 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7348 жителей.

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