Сеул, 16 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. С января по август 2021 года экспорт морепродуктов из Южной Кореи составил $1,74 млрд, что на 17,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

По их словам, увеличение объёмов экспорта наблюдается с марта текущего года.

Одним из основных факторов роста является восстановление экспорта тунца и клыкача, спрос на который упал в 2020 году из-за сокращения объёмов рынка общественного питания.

По состоянию на конец августа экспорт глубоководных морских обитателей, таких как тунец, кальмары и клыкачи, составил $471 млн, что на 31% больше, чем с января по август 2020 года.

В частности, экспорт тунца увеличился в годовом исчислении на 24,8%, до $395 млн, кальмаров — на 124,5%, до $49 млн, клыкача — на 26,7%, до $27 млн.