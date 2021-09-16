Ижевск, 16 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 сентября выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 228 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 50 201 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 53 ребенка в возрасте до 14 лет и 28 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 136 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 41 064 человека. Скончались 1789 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 10 летальных случаев, накануне скончались 15 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7348 жителей. Из числа получающих лечение 6223 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1382 человека — в состоянии средней степени тяжести, 293 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в республике проведено 1495 совместных рейдов управлений Роспотребнадзора и МВД по проверке выполнения противоэпидемических мероприятий. По фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц составлено 13 518 протоколов об административных нарушениях.

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