Ливерпуль, Великобритания, 16 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) cchana Фанаты под флагом «Ливерпуля»

На девятой минуте защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пробил, а защитник «Милана» Фикайо Томори срезал мяч в свои ворота.

Спустя пять минут «Ливерпуль» получил право на пенальти, но нападающий Мохамед Салах не смог его реализовать. Вратарь «Милана» Мик Меньян отразил удар, а затем и добивание.

Перед перерывом «Милан» смог выйти вперёд. Сначала нападающий Анте Ребич сравнял счёт на 42-й минуте. А на 44-й форвард Браим Диас добил мяч в сетку и вывел «Милан» вперёд.

Во втором тайме «Ливерпуль» смог переломить ход матча и забил два мяча. На 48-й минуте отличился Салах, а на 69-й капитан команды Джордан Хендерсон принёс «Ливерпулю» победу.

Во втором туре «Милан» примет на своём поле мадридский «Атлетико», а «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Порту». Матчи пройдут 28 сентября.

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