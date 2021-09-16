Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступления террористической направленности. Об этом сообщает областное управление СКР.

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В частности, ему вменяют публичные призывы к террористической деятельности. Следователи считают, что в апреле этот гражданин разместил противозаконные высказывания в интернете.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили гранату, пневматические пистолеты, а также инструкции по проведению террористических актов. Устанавливаются другие лица, возможно, причастные к такой преступной деятельности. Расследование дела продолжается.