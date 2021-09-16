Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ в связи со стабилизацией паводковой обстановки снято круглосуточное дежурство штаба на Левом берегу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Селенга в Улан-Удэ

15 сентября уровень воды в Селенге достиг отметки 230 см, благодаря чему река вернулась в берега. По состоянию на утро 16 сентября уровень воды остался на прежней отметке.

«Ситуация остается на внутреннем контроле районных администраций города и Управления ЧС Администрации г. Улан-Удэ. Мониторинг водного уровня на реках Селенга и Уда, где отмечается спад уровня воды, продолжается», — отметили в мэрии.

При этом работа властей по оценке ущерба от паводка и определения размера выплат продолжается.

Напомним, 1 сентября уровень реки превысил отметку выхода на пойму в 230 см. В результате были подтоплены десятки домов и приусадебных участков. В городе было организовано 17 пунктов временного размещения эвакуированных.

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