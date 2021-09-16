Ташкент, , 08:23 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, направленный на дальнейшее снижение административной и налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства. Об этом сообщает 16 сентября Газета.уз.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Согласно документу, с 1 октября 2021 года отменяется обязательство по сдаче налоговой отчетности индивидуальными предпринимателями, также отменяется запрет на выставление на продажу и реализацию в розничной торговле некоторых готовых импортных потребительских товаров по истечении 12 месяцев с даты оформления таможенной декларации.

«С 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ставка социального налога, установленного для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в районах Узбекистана (за исключением Ташкента), определяется с уменьшением её в 2 раза в размере 50% базовой расчетной величины», — говорится в публикации.

Также, с 1 октября в стране отменяется ряд контрольных функций государственных органов, а с 1 января 2022 года контролирующие органы будут проверять деятельность субъектов предпринимательства по утвержденному вопроснику.

«Указом также утверждена «дорожная карта» по облегчению ведения предпринимательства и совершенствованию системы защиты законных интересов бизнеса», — отмечает издание.